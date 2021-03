Utsette kutt-avgjerde

Komiteen for helse og omsorg i Ålesund valde å utsetje saka om kvar ein skal kutte i helsesektoren, skriv smp.no. Kommunedirektøren har foreslått å kutte 83 institusjonsplassar eller ein heil institusjon for å følge opp innsparingsbehova i kommunen. – Vi fekk for lite informasjon på førehand, og vi treng ei full oversikt over konsekvensane av dei vedtaka vi fattar, sa Janet Roelof (Sp), ifølgje Sunnmørsposten. Utsetjinga, som ho foreslo, blei vedteke med 12 mot 7 røyster.