Utsett tilbodsfrist

Etter ønskje frå dei to entreprenørane som vil bygge det nye sjukehuset på Hjelset i Molde, er tilbodsfristen utvida til 11. mai. Torsdag var det synfaring for Skanska AS og BetonmastHæhre AS. Det er venta svar på kven som får oppdraget før sommaren.