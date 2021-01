Utsett for uønskt seksuell merksemd

Ei undersøking om uønskt seksuell merksemd viser at 4,9 prosent, eller 23 medarbeidarar, i Møre og Romsdal politidistrikt har vore utsette for ulike typar av seksuell trakassering i løpet av det siste året. Av dei som hadde slike opplevingar svarte 63 prosent at det var ein sideordna mann som stod for den uønskt åtferda, 21 prosent sa det var ei sideordna kvinne, medan 21 prosent peika ut at ein overordna person som gjerningsperson. – Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet. Difor er dette 23 for mykje. Politiet skal vere ein god og trygg arbeidsplass for alle. Undersøkinga viser at vi framleis har arbeid å gjere, seier politimeister Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt.