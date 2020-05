Utset trakkinga på nytt

Store snømengder gjer at trakkinga over Romsdalseggen igjen er utsett. Initiativtakarane skriv på Facebook at det framleis er så mykje snø over turistikonet at det ikkje er forsvarleg å setje i gang måking og trakking. Opphaveleg ville frivillige starte på arbeidet sist helg for å få fortgang i turismen, men så blei det utsett fordi det var for mykje snø i fjellet. No skjer det same igjen, men arrangementet er ikkje avlyst.