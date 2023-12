Utset budsjettbehandling

Styret i Helse Møre og Romsdal utset behandlinga av budsjettet for 2024 til januar. Vanlegvis blir budsjettet behandla i desembermøtet som er i dag, men på grunn av ukjende kostnader knytt til innføringa av Helseplattforma, blir ikkje budsjettet behandla i styret før 31. januar. Viseadministrerande direktør Heidi Nilsen, seier til Rbnett at dette ikkje får ei praktisk betydning for helseføretaket.