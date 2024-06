Utset avgjerd om ortopedi i Kristiansund

Helse Møre og Romsdal treng meir tid før dei kan avgjere framtida for ortopediavdelinga ved sjukehuset i Kristiansund. Det skriv helseføretaket på sine nettsider.



Fagdirektøren har tidlegare tilrådd å flytte avdelinga til det nye fellessjukehuset på Hjelset. Til Tidens Krav seier administrerande direktør Olav Lødemel at han treng meir tid for å vurdere konsekvensane.