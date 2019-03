Utsatte skolenedleggelse i to år

Barneskolene i Tresfjord og Fiksdal blir foreløpig ikke lagt ned. Det er klart etter vedtaket i kommunestyret i Vestnes i kveld. Et flertall i skoleutvalget ville legge ned de to skolene, men et kompromissforslag som innebærer en utsettelse i to år, fikk flertall mot åtte stemmer. Begrunnelsen for forslaget var blant å avvente elevtallsutviklinga. Foreldre i Tresfjord som var tilstede under møtet, sier til NRK at de er lettet. Falk Daniel Låmar Øveraas (H) mener det er feigt av politikerne å utsette saken.