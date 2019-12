Utsatte omstridt sak

Bystyret i Ålesund utsatte i går kveld å behandle saken om Ålesund Havnevesen sine innkjøp har vært i strid med loven, melder Sunnmørsposten. (krever innlogging) Sakens kjerne er kjøp av arkitekt-tjenester for havneområdet i Skutvika. Et advokatfirma har slått fast at Ålesund Havnevesen har opptrådt kritikkverdig på flere områder.