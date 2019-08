Utsatte klagesak

Fylkesutvalget utsatte mandag en klagesak om skoletilbudet til to jenter. Årsaken skal ifølge Romsdals Budstikke være at fire politikere, tre av dem fra Arbeiderpartiet, ikke hadde fått lest sakspapirene før møtet. Flertallet i utvalget stemte derfor for utsettelse av saken. Ifølge avisa handler saken om at to jenter har søkt om å få gå på Tøndergård skole og ressurssenter i stedet for på vanlig videregående skole. Ordfører i Molde, Torgeir Dahl, reagerer sterkt på utsettelsen av saken. – Jeg er utrolig skuffet. Ikke minst på elevenes vegne, sier Dahl til avisa. Saken er utsatt i fire uker.