Utsatte kaisak på Haramsøya

Kommunestyret i Ålesund utsatte behandlinga av reguleringsplanen om kaia på Håneset på Haramsøya som skal brukes til å ta i land vindturbinene. Bakgrunnen for utsettelsen er at NVE ikke har gitt et endelig svar på om Håneset er omfattet av en statlig plan eller ikke. Kommunedirektøren kom med en lang og grundig redegjørelse. Men Tore Johan Øvstebø (KrF) mener redegjørelsen var så omfattende at politikerne vil trenge mer tid, og forslaget hans om utsettelse ble vedtatt.