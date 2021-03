Utsatte avgjørelse

Næringskomiteen på Stortinget utsatte i dag avgjørelsen om hvor Garantiinstituttet for eksportkreditt GIEK skal holde til. Mange har tatt til ordet for at det må flyttes ut av Oslo, men sterke krefter jobber også for Groruddalen i Oslo. Komiteen tar saka opp igjen 18.mars