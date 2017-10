Utrykking til apotek på Moa

Politiet rykka tysdag ut etter alarm frå eit apotek på Moa i Ålesund. Operasjonsleiar opplyser at dei er på veg for å assistere vektarar på kjøpesenteret. Kort tid etter kunne dei melde om at det var falsk alarm. Nokon hadde komme bort i knappen.