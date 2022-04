Utøvde vald mot to personar

Ein person er arrestert etter at han utøvde vald mot to personar i ein butikk i Elnesvågen i Hustadvika kommune. – Mannen skal ha slått til to av dei tilsette i butikken. Det er så langt ikkje meldt om at dei skal ha fått alvorlege personskadar i hendinga. Valden verkar uprovosert og mannen skal ha vore full, fortel Roar Fylling, operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt. Mannen blei arrestert då han køyrde frå butikken og blir tatt med til blodprøvetaking.

I det same tidsrommet skal nokon andre ha stole ein bil og køyrd av garde med den i Elnesvågen. Denne køyreturen hamna i grøfta og alle dei fire i bilen skal ifølge politiet ha vore påverka av alkohol. To av dei blei arrestert og tatt med til blodprøvetaking. Desse er mistenkt for biltjuveri og for fyllekøyring.

Personane som var involvert i begge hendingane skal vere kjenningar av politiet.