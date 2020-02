Utnevnt til kommandør

Fredag vanket det fin heder på forfatter Edvard Hoem. Da ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden i Aschehoug-villaen i Oslo med familie, venner og kollegaer til stede. – Med litterær kvalitet og engasjement som virkemiddel har Hoem som forfatter og samfunnsdebattant brutt ned mange fastlåste holdninger mot nynorsk. Hoem har vist verdien av en språkdelt norsk kultur og vist at nynorsk ikke er til hinder for å nå ut til et bredt publikum, sa kansellisjef Mette Tverli da hun utnevnte Hoem fredag.