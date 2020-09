Utklassing av Warholm

Karsten Warholm hadde få problem med å sikre seg NM gull i finalen på 400 meter hekk. Han smilte over målstreken, då han sprang inn på tida 48.23.

Andreas Joseph Dixon tok sølv og Herman Ellingsen sølv.

– 12 grader og Bergensvær. Fjerde løpet på to veker, så sur i beina i dag, sa Warholm til NRK som var veldig nøgd med å vinne.

Spørsmålet er om tida held til kongepokalen.

– Det er ein morosam kamp. Jakob er ein fantastisk utøvar. Vi er privilegerte som har to utøvarar i verdstoppen som kan kjempe sånn. Den største misforståinga er at det ikkje kostar for meg å springe aleine, men det kostar meg også.