Utførte skadeverk i Ålesund

På Valle i Ålesund har det vært en uenighet mellom to gutter i tenårene, melder politiet. Det har det blitt utført skadeverk mot en bil med at et dekk ble stukket hull i med en kniv. Bakruten på en annen bil har også blitt knust. Det blir opprettet sak.

– En håper å få avklart hva som er årsaken til uenigheten. Den ene av de to får også et forelegg for å ha kjørt motorvogn på gang og sykkelvei, skriver politiet.