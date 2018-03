Utfordringer i eldreomsorgen

I årsmeldingen fra Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal skriver pasientombud Runar Finvåg at det er viktig å ta tak i de utfordringer som er innen eldreomsorgen. – Vi erfarer at mange kommuner ikke er godt nok rustet til å innfri forventningene til både omfang og kvalitet i disse tjenestene. Finvåg ønsker velkommen initiativet fra regjeringen om et eget «eldreombud».