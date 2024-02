Utfordrer sunnmørskommunene på samarbeid

Statsforvalteren utfordrer Ålesund og nabokommunene på å inngå et bedre og mer organisert interkommunalt samarbeid.

I går hadde Else May Norderhus møte med Ålesund kommune. I dag møter hun de andre sunnmørskommunene på en konferanse i Ålesund.

Norderhus mener det er viktig at kommunene lykkes med å skape et godt samarbeid, og at det er et stort potensiale på Sunnmøre.

– Her er det massevis å rydde opp i, men her er det også store muligheter, sier hun.