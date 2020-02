Utfordrar Senterpartiet

Høgre-politikar Vetle Wang Soleim utfordrar Senterpartiet i Møre og Romsdal på å klargjere synet sitt på EØS-avtalen etter Brexit. Soleim viser til at Sp-leiinga sentralt er mot avtalen. I helga er det fylkesårsmøte i Møre og Romsdal Senterpartiet. – Då bør fylkeslaget klargjere sitt syn, meiner Soleim. Senterparti-politikar Jenny Klinge er tydeleg på at partiet vil avvikle EØS-avtalen og inngå avtaler som ikkje er i strid med folkestyret. Ho trur EØS-avtalen blir tema under fylkesårsmøtet i helga.