Utfordrar Arbeidarpartiet

SV-politikar Yvonne Wold utfordrar Arbeidarpartiet sine representantar frå Møre og Romsdal før landsmøtet i helga. 10 av 15 fylkeslag i Arbeidarpartiet ønskjer eit oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. No meiner Wold at Arbeidarpartiet bør gå inn for eit varig vern av gytefelta utanfor Mørekysten. Ho peikar på at dette er viktige område både for fisk og fugl.