Utfordrar Ap og Sp

KrF er klar til å kjempe for ei omfattande overføring av oppgåver frå Staten til fylkeskommunane, seier stortingsrepresentant Steinar Reiten. I dag diskuterer kommunane sin interesseorganisasjon KS forslaget frå ekspertutvalet om å overføre oppgåver til fylkeskommunane. Reiten seier han er positivt overraska over forslaget og utfordrar Arbeidarpartiet og Senterpartiet til å støtte kampen for å overføre fleire oppgåver.