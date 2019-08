Utfordrande dronesøk etter Maja

Denne veka skal det igjen leitast med droner etter den sakna Maja Herner i fjellet Saudehornet i Ørsta. For ti dagar sidan blei det søkt med droner etter den polske kvinna som forsvann etter å ha lagt ut på fjelltur i november i fjor. Snøsmelting og gode vêrmeldingar gjer at det no skal søkast på nytt, men stabsjef Kenneth Sætre hos politiet seier dronesøk i over 1000 meters høgd gir utfordringar. – Vi må ta omsyn til både vind og skodde, og må difor søke på dagar der der er vêr til å kunne gjere det. No skal vi søkje i parti med drone som vi ikkje har fått søkt over før og vi har med mannskap frå Røde Kors, seier Sætre til NRK.