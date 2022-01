Utflating i Ålesund

Koronasmitten i Ålesund flater ut skriver kommunen i en pressemelding. Sist uke ble det registrert 250 smittetilfelle mot 309 siste uka i fjor. Det er flest mellom 20 og 40 år som ble smittet. Ålesund har lokal forskrift frem til onsdag som blant annet innebærer at det ikke er unntak for karanteneplikt for personer under 18 år