Utfall av basestasjoner

Politiet opplyser at et utfall av basestasjoner fører til at personer i Surnadal, Ålvundfjord, Smøla, Aure, Halsa og Tingvoll har problemer med å komme gjennom på telefon til nødetatene. Politiet sier at feilen er funnet og at feilretting nå pågår. Ifølge Tidens Krav harTelia dekningsutfall i flere områder i Midt-Norge tirsdag. Telenor har også problemer med mobilnettet i Surnadal, Sunndal, Smøla, Aure, Tingvoll og Gjemnes.