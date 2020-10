På kaia i Langevåg i Møre og Romsdal ligger en slepebåt. En båt med navn «Diavlos Force» som tauer store båter på oppdrag for ulike skipsverft.

Båten kom til Norge i september. Da hadde ikke mannskapet på 13 fått lønn siden 1. mars.

– Hodet mitt tenker på dette hele tiden. Familien min spør hele tiden om jeg får lønn, sier Cyrus Mutas fra Filippinene.

– Det er veldig, veldig tøft. Det har gått lang tid uten nesten noe lønn. Det er hardt for familien, sier Gabriel Klau fra Indonesia.

MYE TANKER: Cyrus Mutas fra filipinene sier situasjonen har vært vanskelig. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / Alf-Jørgen Tyssing

Tok slepebåten i arrest

Den internasjonale fagorganisasjonen «International Transport Workers Federation​​​​​​» (ITF) ble varslet av mannskapet om bord at de ikke hadde fått lønn på seks måneder da de kom til Sunnmøre.

– Det er en form for moderne slaveri når 13 stykker blir til en viss grad holdt fanget i en båt der de ikke har økonomi til å reise hjem igjen, sier Syver Stokstad Grepstad, inspektør i ITF.

Da båten ankom Norge i september, møtte mannskapet politiet, namsmannen, sjøfartsdirektoratet og Grepstad.

– Det ble avdekket et brudd på det internasjonale regelverket som faktisk krever at mannskap skal ha utbetalt lønn, som er en selvsagt sak i Norge, sier Grepstad.

Det førte til at Sjøfartsdirektoratet tok arrest i båten.

INSPEKSJON: Syver Stokstad Grepstad er inspektør i den internasjonale fagorganisasjonen «International Transport Workers Federation​​​​​​» (ITF) og fikk varsel av mannskapet om at de ikke hadde fått lønn siden 1. mars. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– De visste at det var problem

Mannskapet har vært i flere land, uten å få lønn. Grunnen til at de var i Norge var at skipsverftet VARD leide de inn for å slepe en uferdig båt fra Romania i august.

Grepstad mener VARD visste at det var et problem med det greske rederiet, siden båten lå i arrest i Hellas på grunn av økonomiske problemer.

– Jeg vil si at VARD som leier inn et fartøy de vet har økonomiske problemer bør gjøre gode undersøkelser i forkant for å sikre at arbeidsvilkårene er ordentlige om bord. Det har de ikke gjort i denne situasjonen.

Det er vanlig at eier av rederiet betaler lønnen til mannskapet om bord, og ikke den som leier inn båten.

Grepstad sier de har prøvd å finne en løsning med eieren for å få mannskapet hjem og betale lønn.

– Det viste seg vanskelig, eller tilnærmet umulig, å finne en løsning der, sier Grepstad.

VARD VISSTE OM DET: – De visste at det var problem med båten. De visste at det var manglende lønnsutbetaling om bord, og alt de gjorde var å betale ut penger til en gresk reder, sier Grepstad. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / Alf-Jørgen Tyssing

VARD: – Ingen grunn til å tro at noe var galt

Skipsverftet sier de har benyttet denne taubåten og andre taubåter fra samme rederi i 10 til 12 år, og slepet flere skrog fra Romania til Norge, uten noen problemer.

– Vi hadde derfor ingen grunn til å tro at noe var galt da vi inngikk forhandlinger med dette rederiet om å slepe et av våre skrog fra Romania til Norge, sier Verftsdirektør i VARD Brattvåg, Dag Vikestrand.

Rett før avtalen me det greske rederiet fikk VARD opplyst at selskapet hadde noen krav som måtte dekkes før avgang fra Hellas på grunn av manglende oppdrag som følge av koronaviruset. Dermed betalte de en høyere sum til rederiet.

– Vi anså dette om en plausibel og god forklaring, av et slepebåtrederi vi har gode erfaringer med, sier han.

Vikestrand sier VARD ikke var kjent med at rederiet hadde økonomiske utfordringer før båten ankom Norge.

– VARD er opptatt av ryddige arbeidsforhold, og aksepterer ikke det som i ettertid er avdekket i dette tilfellet.

Han sier at de ikke vil benytte seg av det greske rederiet før de har ordnet opp.

AKSEPTER IKKE DET: Verftsdirektør i VARD Brattvåg, Dag Vikestrand, sier de ikke vil benytte seg av rederiet før de har ordnet opp. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / Alf-Jørgen Tyssing

Forsikringsselskap reddet mannskapet

På mandag gikk båten tom for diesel. Båten, som mannskapet har bodd i de siste månedene, var derfor ubeboelig.

Og de kommer seg hjem, og fikk litt lønn.

Takket være en endring i det internasjonale regelverket som skjedde for et par år siden. Alle fartøy må ha en forsikring som gjør at når fartøy blir forlatt av reder eller eier så skal forsikringsselskapet betale hjemturen av mannskapet og fire månedslønner.

– Og kombinasjoner manglende lønnsutbetaling og at skipet gikk tom for diesel, gjorde at vi kunne få kreve denne forsikringen, sier Grepstad i ITF.

Skipperen ville helst ikke forlate skipet.

– Det er ingen god følelse. Vi skulle gjerne vært her lenger, men når situasjonen er slik, må vi forlate skipet, sier skipper Kitsos Geocgios fra Hellas.

INGEN GOD FØLELSE: Syver Grepstad i ITF (t.v.) og skipper Kitsos Geocgios fra Hellas (t.h). Skipperen skulle gjerne ønsket å være på båten lenger, men kan ikke være her når han ikke får lønn. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / Alf-Jørgen Tyssing

Mannskapet har nå sagt opp arbeidskontraktene sine med rederiet.

Båten er regnet som «forlatt» i Langevåg, og blir solgt på tvangsauksjon for å få inn pengene det greske rederiet skylder mannskapet og forsikringsselskapet.

NRK har vært i kontakt med det greske rederiet Diavlos Salvage & Towage LTD. Rederiet ønsker ikke svare på spørsmål, men sier at mannskapet har forlatt Norge etter standard maritim saksbehandling.