Utelukker ikke nedleggelser

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, kan ikke utelukke at flere funksjoner må samles eller avvikles i Helse Møre og Romsdal. Dette gjelder både innenfor somatikk og psykiatri. I forslaget til styremøtet i neste uke skriver direktøren at han i februar vil komme med konkrete tiltak for å øke bærekrafta i helseforetaket, og der risiko og konsekvensar for drift, fag og økonomi er vurdert. Fra før er det vedtatt at en neste år skal starte prosessen med sammenslåing av fødetilbudet i Molde og Kristiansund med tanke på samling i det nye sjukehuset. Helse Møre og Romsdal har i flere år gått med underskudd og har hittil i år et underskudd i forhold til resultatkravet på 74,3 milliioner kroner.