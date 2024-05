Utelukker ikke åtte nye år

Karsten Warholm (28) har ennå mye ugjort og sier at det er sannsynlig at han satser fram til OL i Los Angeles i 2028. Kanskje blir det et OL til etter det også.

Hekkeløperen har tilhørt den absolutte verdenseliten siden han slo igjennom med å ta sitt første VM-gull i London i 2017. Senere er det blitt ytterligere to VM-gull på 400 meter hekk utendørs, og det er blitt OL-gull og verdensrekord.

Spørsmålet er hvor karrieren skal ende? Hvor lenge er det mulig å holde seg i verdenstoppen i det som kan karakteriseres som en sprintøvelse? 400 meter hekk er ikke som en femmil i langrenn. Det kreves andre egenskaper enn det seige, og disse egenskapene må hele tiden foredles.

– Det er et fair spørsmål. Jeg kommer til å prøve videre fordi jeg er veldig glad i dette. Jeg synes det er gøy å holde på med, og jeg synes at denne boblen fortsatt er veldig givende, sier Warholm til NTB.

Han sier at han vil fortsette å konkurrere, selv om han utmerket godt vet at det ikke kommer til å bli lettere med årene.