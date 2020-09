Utelukkar ikkje skulenedleggingar

Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal kan ikkje gi nokon garanti for at ein slepp å legge ned eller samlokalisere skular i Ålesund kommune neste år. Kommunen står overfor tøffe økonomiske utfordringar og kommunedirektør Astrid Eidsvik kjem med forslag til ei rekkje innsparingstiltak. Eidsvik foreslår blant anna å redusere bruken av miljøterapeutar og assistentar og redusere opningstidene i SFO og barnehage i feriane. Forslaga skal diskuterast i Komité for oppvekst 14. september.