Utelukkar ikkje kontakt likevel

Sorenskrivar Ole Ødegård forklarte i retten i dag at han ikkje kan utelukke at han hadde ein intim relasjon til kjæresten også våren 2018. Ødegård er skulda for å ha snakka usant om når forholdet tok slutt.

Aktor Bendedikte har i dag lagt fram ei rekkje tekstmeldingar mellom Ole Ødegård og kjæresten frå 2018.

Ødegård har tidlegare sagt at forholdet var slutt på dette tidspunktet, og forklarte i retten i dag at han huskar lite frå dette.



Dersom han blir funnen skuldig i løgn, risikerer Ødegård fengselsstraff. I tingretten blei han dømd til 30 dagar fengsel, men anka.