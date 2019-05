Ute i fleire månader

Molde-spelar Eirik Ulland Andersen har fått akillesen riven av. Det bekreftar klubben sin manualterapeut til Eurosport. Det var under cupkampen mot Eide og omeng i går at Ulland Andersen blei skadd og måtte berast av bana. No ventar fleire månader med rehabilitering for spelaren.