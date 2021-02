Utdanningstilbod til maritim næring

Regjeringa lanserer no eit nytt bransjeprogram for den maritime næringa. Både tilsette, permitterte og arbeidsledige får tilbod om utdanning, og det skjer i eit samarbeid med partane i arbeidslivet. Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim meiner dette er ein vinn-vinn situasjon for arbeidstakarar og arbeidsgivarar.