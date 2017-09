Utbedrer farlig kryss i Sunndal

Neste uke starter arbeidet i Sandbrekkakrysset i Sunndal. Dagens fotgjengerovergang skal flyttes ca. 70 meter i retning Sunndalsøra. Overgangen blir utformet som en zikk-zakk. Da får fotgjengerne bedre tid i midtrabatten for å se seg for før de krysser neste kjørefelt, og det blir lettere for bilistene å se fotgjengerne som er i ferd med å krysse vegen.