Ut for å kontrollere brann

Ålesund brannvesen har rykket ut til Vikholmen i Ellingsøyfjorden etter melding om røyk fra holmen. Et båtfølge som passerte observerte røyk og gikk i land for å sjekke. De oppdaget at det kom røyk fra et område på ca tjue kvadratmeter. Brannvesenet er nå på stedet og er igang med å dynke området.