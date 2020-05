Ut av Sjømat Norge i protest

Sjømatbedriften Hofseth Aqua i Ålesund melder seg ut av interesseorganisasjonen Sjømat Norge. Det gjør de i protest mot at Sjømat Norge støtter det midlertidige unntaket om at produksjonsfisk kan eksporteres. Roger Hofseth sier at det ikke er akseptabelt. Hvis sjømatnæringen skal bli norges viktigste framtidsnæring må vi være bevisste vårt samfunnansvar og ikke sende produksjonsfisk ut av lande, sier Hofseth. Hofseth Aqua melder seg nå inn i interesseorganisasjonen Sjømatbedriftene.