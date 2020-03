Usikre på fremtiden

– Bedriftene i Møre og Romsdal er usikre på hvilke følger tiltakene mot korona får i ukene framover, sier banksjef i Sparebank1 SMN, Jan Rune Hurlen. 1300 personer knyttet til næringslivet i Møre og Romsdal og Trøndelag deltar i dag på et webinar som banken arrangerer i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheim. – Det er et voldsomt stort behov for å få vite mest mulig om hvordan framtida for bedriftene kommer til å se ut, sier Hurlen.