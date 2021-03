Usikkert hvor Giek havner

Det er enda åpent hvor Garantiinstituttet for eksportkreditt GIEK blir flyttet. Flere har arbeidet for at kontoret må ligge i Møre og Romsdal, men nå har det kommet forslag om at det heller skal ligge i Groruddalen i Oslo. Senterpartiet håper partiet kan få støtte i næringskomiteen i Stortinget til å utrede flyttespørsmålet en gang til.