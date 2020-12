Usikker på hva som har skjedd

Politiet prøver å få avklart om det har skjedd noe straffbart da to personer ble funnet med alvorlige skader. i Ålesund sentrum i dag tidlig. De to som ble sendt til Ålesund sykehus, er ikke livstruende skadd. Men jourhavende jurist i Møre og Romsdal politidistrikt Mathias Heber sier at det foreløpig ikke har vært mulig å snakke med de to skadde.