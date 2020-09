Usikker framtid for hurtigbåten

Samferdselsutvalget i Trøndelag har sett på hvordan hurtigbåttrafikken mellom Kristiansund og Trondheim kan se ut fra 2024, skriver tk.no. De har foreslått tre alternativer. Tilbudet kan videreføres som i dag, eller de kan ha et båtbytte på Sandstad i Hitra, og til gjengjeld styrke busstilbudet mellom byene. Det tredje alternativet går på å avslutte gjennomgående rute totalt, for å satse på buss «metro til sjøs». Sistenevnte en ny type hurtigbåttilbud med færre stopp, men med matetrafikk til disse stoppene. Fristen for innspill er 9. oktober.