Usikker framtid for forsyningsskip

Kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad i Sparebank 1 SMN seier det er for tidle å seie kva som skjer med forsyningsskipet, som er under bygging på Kleven. Banken er mellom dei som har gitt lån i samband med bygginga av skipet, og tidlegare i dag blei det klart at eigarane har kansellert kontrakten. Administrerende direktør i Green Yard Kleven, Kjetil Bollestad, seier til E24 at dei vil prioritere å finne ein ny kjøpar.