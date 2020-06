Usemje om titlar

Kva tittel leiarane i fylkesadministrasjonen skal ha førte til ein lengre debatt i fylkesutvalet. Fylkesrådmann blir erstatta av fylkeskommunedirektør trass i at mange synest det er eit veldig langt ord. Jan Ove Tryggestad frå Senterpartiet meiner at rådmann er eit godt og forståeleg namn. Yvonne Wold frå SV peika på at det er ei politisk oppgåve å jobbe for kjønnsnøytale titlar.