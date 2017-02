Usemje om betaling

Fylkeskommunen har ikkje ansvar for manglande betaling av bompenger for busspassasjerer som har passert Sykkylvsbrua frå mars 2012 og ut 2015. Det meiner juristar i ei orientering til samferdselsutvalet.. Sykkylvsbrua opna i 2000 og fekk kreve inn bompengar for kollektivreisande. Usemje mellom Nettbuss og Sykkylvsbrua førte til at busselskapet slutta å betale bompengar fram til fylkeskommunen overtok ansvaret i fjor. Sykkylvsbrua har søkt om å få utvide bompengeperioden til ut 2018.