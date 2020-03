Urolege for stengde grenser

Mange har kontakta Kristiansund kommune etter at det blei kjent at dei planlegg stenging av kommunegrensene. Ordførar Kjell Neergaard vil roe ned dei som er bekymra og seier at kommunen ikkje har konkrete planar. Kommunen vil gjere seg klare dersom det kjem nasjonale pålegg om stenging.