Urolege for nødnettoppdatering

Dei tre regionråda i fylket fryktar at kommunane får auka kostnader som følge av at nødnettet igjen treng oppdatering. Det går fram av ein felles høyringsuttale til Justis- og beredskapsdepartementet., skriv rbnett.no. Nødnettprosjektet var ferdig i 2016, men er allereie utdatert, og må bli bytta ut. Regionråda synest forslaget om at kommunane må ta kostnadene er urimeleg.