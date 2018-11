Uroa over tilstanden på hamnene

Fylkesrådmannen uttrykker uro over at mange av dei statlege fiskerihamnene i Møre og Romsdal har eit stort behov for vedlikehald. Frå nyttår skal dei nye regionane ta over alle dei statlege fiskerihamnene. Fylkesrådmannen vil ha overført tilstrekkelege ressursar, kompetanse og årsverk som Kystverket bruker på desse hamnene. I Møre og Romsdal er det i underkant av 100 slike hamner. Saka blir behandla i samferdselsutvalet og regional- og næringsutvalet neste veke.