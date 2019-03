Uroa over tannhelsetenesta

– Den vanskelege økonomiske situasjonen for fylkestannlegen kan gå ut over rusmisbrukarar, fryktar fylkespolitikar i KrF, Randi Walderhaug Frisvoll. Tannhelsetenesta hadde i fjor eit meirforbruk på over fem millionar kroner, og det fører til at fleire stillingar må stå tomme. Frisvoll vil auke løyvingane til tannhelsa.