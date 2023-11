Uroa over økonomien

Unge vaksne mellom 26 og 34 år er meir uroa for økonomien sin enn nokon andre i Norge. Det viser ei undersøking forskarar ved NHH og Helse Møre- og Romsdal har gjort blant nesten 5000 bankkundar i haust.

Meir enn ein av to i denne aldersgruppa uroar seg, og mange i så stor grad at det går ut over humøret og gjeremåla deira.