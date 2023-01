Uroa over kutt

Legeforeininga er svært uroa over at det kjem svært omfattande kutt i budsjetta til Helse Møre og Romsdal.

Kuttlista blir truleg offentleggjort i dag, og mykje tyder på at kutta kan kome opp mot 300 millionar kroner.

Foreininga appellerer no til regjeringa og politikarane på Stortinget og bed dei syte for at Noreg får budsjett som gjer at helsetilbodet kan bli oppretthalde.

Fylkesleiarane i legeforeininga, sjukepleiarforbundet og Fagforbundet har signert eit innlegg der dei bed regjeringa, politikarane på Stortinget og helseministeren om å «vakne og sjå kva som er i ferd med å skje i norsk helsevesen».