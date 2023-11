Uroa over Helseplattforma

Brukarutvala ved sjukehusa i Midt-Noreg er sterkt uroa over vanskane som innføringa av Helseplattforma har skapt.

Brukarutvala inneheld representantar frå ei rekkje pasient- og helseorganisasjonar, og krev no at det blir sett inn nok ressursar for feilretting i journalsystemet.

I ei fråsegn uttrykkjer brukarutvala respekt for dei tilsette ved sjukehusa og vanskane Helseplattforma har skapt for arbeidet deira. Brukarutvala er også uroa for dei økonomiske følgjene vanskane med Helseplattforma har skapt for sjukehusa i Midt-Noreg.

Fråsegna blei vedteken under eit felles nettverksmøte for brukarutvala ved sjukehusa i Midt-Noreg.