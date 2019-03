Uroa over forseinka sjukehus

«Folkeaksjonen ETT sjukehus for Nordmøre og Romsdal» er uroa over at bygginga av det nye sjukehuset er forseinka. Dei påpeikar at det nye sjukehuset er noko av løysinga på dei økonomiske problema til helseføretaket, og forventar at sjukehuset no blir bygd utan fleire forseinkingar, skriv dei i ei pressemelding.