Uroa over brot på arbeidstidsreglar

Sjukepleiarforbundet er uroa over omfattande brot på reglane om arbeidstid i Helse Møre og Romsdal. På styremøtet komande onsdag blir det lagt fram ein plan for korleis helseføretaket kan redusere talet på regelbrot. Føretakstillitsvald for sjukepleiarforbundet, Anette Lekve, seier ho er glad for at det no kjem ein plan. Ho vektlegg at både tilsette og leiing etter kvart må gripe fatt i årsakene til at reglane blir brotne. Lekve presiserer at ho uttalar seg som føretakstillitsvald i sjukepleiarforbundet og ikkje som tilsetterepresentant i styret.